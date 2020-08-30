Минуты молчания, митинги, возложения цветов, - в городах Украины чествовали погибших воинов. ФОТОрепортаж

По всей Украине в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, прошли минуты молчания по погибшим и траурные мероприятия.

Радіо Свобода собрало информацию о мероприятиях из разных городов, передает Цензор.НЕТ.

Так, В Запорожье в Парке металлургов 29 августа состоялась акция ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Ее участники почтили минутой молчания погибших на Донбассе украинских бойцов и возложили цветы к памятным знакам с портретами запорожских бойцов, погибших на Донбассе.

В митинге-реквиеме приняли участие родные погибших на Донбассе бойцов, ветераны войны на Донбассе, военнослужащие местных частей Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, представители областной и городской власти.

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На Лычаковском во Львове кладбище прошли мемориальные мероприятия. Львовяне, ветераны АТО/ООС, священнослужители, представители власти и активисты собрались, чтобы почтить память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

На полях почетных захоронений №67 и №76 на Лычаковском кладбище возложили цветы, а также провели совместную молитву.

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Павших воинов почтили минутой молчания.









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В Днепре возле Музея АТО зажгли свечи в память о погибших в "Иловайском котле" украинских бойцах. На мероприятие, инициированное историческим музеем, собрались десятки горожан.

В этот день у музея создали инсталляцию "Вместе. Помним" - из спиленных деревьев, свечей и гильз. Для тех, кто погиб, поставили символические пустые стулья. Рядом - 22 пары берцев.

Военная обувь, использованная в инсталляции, по словам директора исторического музея Юлии Песчанской, принадлежало бойцам, погибшим в "котле".

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Участники мероприятия возложили к инсталляции степные травы и калину, прозвучали песни и стихи, посвященные войне на Донбассе.

Мероприятие завершилось показом фильма War for Peace ( "Война ради мира") бойца батальона "Госпитальеры", режиссера Евгения Титаренко и волонтера, продюсера фильма Натальи Хазан.

По словам Евгения Титаренко, лента-наблюдение была создана на основе 120 часов видеоматериала, отснятого им в зоне боевых действий на Донбассе 2014-2015 годах.

Как добавила продюсер Наталья Хазан, премьера фильма состоялась в Лондоне в рамках Дней украинского кино, его также презентовали в США и Канаде. В России запланирован показ ленты вызвал скандал, ее исключили из программы кинофестиваля "Артдокфест-2017".

Напомним, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

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Президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, у Министерства обороны. В мероприятиях также приняли участие члены семей погибших воинов, представители Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны, ветераны АТО/ООС, руководство Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса Президента Украины.

В Киеве на Михайловской площади собрались родственники погибших солдат, а также ветераны российско-украинской войны. Присутствующие возложили цветы к Стене памяти павших за Украину, священнослужители отслужили молебен.

В Кривом Роге открыли памятник погибшим на Донбассе - "Иловайский крест".