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Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На площади Независимости в Минске, где сегодня запланирована акция протеста против захватившего власть "президента" Александра Луашенко, милиция установила ограждения и подогнала спецтранпсорт.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"Вот что вы увидите сейчас, если въедете на площадь Независимости: автозаки, водометы, машины медицинской службы и много заборов", - говорится в комментарии к видео.

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Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 01
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 02
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 03
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 04
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 05
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 06
Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы 07

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