Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На площади Независимости в Минске, где сегодня запланирована акция протеста против захватившего власть "президента" Александра Луашенко, милиция установила ограждения и подогнала спецтранпсорт.