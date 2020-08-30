Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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На площади Независимости в Минске, где сегодня запланирована акция протеста против захватившего власть "президента" Александра Луашенко, милиция установила ограждения и подогнала спецтранпсорт.
Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
"Вот что вы увидите сейчас, если въедете на площадь Независимости: автозаки, водометы, машины медицинской службы и много заборов", - говорится в комментарии к видео.