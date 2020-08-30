Люди с российскими и "георгиевскими" флагами прибыли в Минск из РФ. ФОТО
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В центре Минска, где сегодня запланирован протестный Марш мира и независимости, замечены микроавтобусы с российскими номерами, из которых выходят люди с флагами РФ, "георгиевскими" и красно-зелеными флагами Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белсат" в Telegram.
"Нам пишут: эти ребята приехали на "бусиках" с российскими номерами", - говорится в сообщении под соответствующей фотографией.
На номере указан 190-й регион - Московская область.