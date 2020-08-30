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Люди с российскими и "георгиевскими" флагами прибыли в Минск из РФ. ФОТО

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В центре Минска, где сегодня запланирован протестный Марш мира и независимости, замечены микроавтобусы с российскими номерами, из которых выходят люди с флагами РФ, "георгиевскими" и красно-зелеными флагами Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белсат" в Telegram.

"Нам пишут: эти ребята приехали на "бусиках" с российскими номерами", - говорится в сообщении под соответствующей фотографией.

На номере указан 190-й регион - Московская область.

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Люди с российскими и георгиевскими флагами прибыли в Минск из РФ 01
Люди с российскими и георгиевскими флагами прибыли в Минск из РФ 02

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Московские воши приехали помочь таракану. А у нас гниды помогают этим вшам.
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    ГНИДЫ
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  • Red_Sky_On
    Началось....
  • Антип61
    Скоро кацапы и распятого мальчика в трусиках на доске объявлений привезут...
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