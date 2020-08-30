Люди с российскими и "георгиевскими" флагами прибыли в Минск из РФ. ФОТО

В центре Минска, где сегодня запланирован протестный Марш мира и независимости, замечены микроавтобусы с российскими номерами, из которых выходят люди с флагами РФ, "георгиевскими" и красно-зелеными флагами Беларуси.