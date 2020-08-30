Морскую мину обезвредили на пляже Черноморска. ФОТО
9 9727
Спасатели обезвредили мину, обнаруженную на пляже Черноморска Одесской области.
Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
Мину обнаружили во время тренировки спасатели-водолазы. Они тут же обратились к спасателям по номеру 101.
Те обследовали акваторию и установили, что обнаруженный предмет - "морская донная мина времен Второй мировой войны мощностью 200 кг., которую сорвало с якоря и прибило к берегу".
Пиротехники достали мину из моря, погрузили на спецавтомобиль, вывезли на специальный полигон и взорвали.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Во время мощного ливня с ураганом в Виннице попадали деревья, а машины плавали по улицам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж