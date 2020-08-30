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"День рождения диктатора": под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня под посольством Беларуси в Киеве состоялась акция против режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко. К слову, Лукашенко сегодня исполняется 66 лет.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции напомнили о том, что "последние события в Беларуси сорвали маску с Лукашенко и показали, что на самом деле представляет собой его режим, который держится на дубинках омоновцев и непосредственной поддержке режима Путина".

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Также состоялось несколько перфомансов, один из которых был сожжением портрета Лукашенко и Путина, а также флага РФ.

День рождения диктатора: под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ 01
День рождения диктатора: под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ 02
День рождения диктатора: под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ 03
День рождения диктатора: под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ 04
День рождения диктатора: под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ 05
День рождения диктатора: под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ 06
День рождения диктатора: под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ 07
День рождения диктатора: под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ 08
День рождения диктатора: под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ 09
День рождения диктатора: под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ 10

Фото/видео - Олег Богачук

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    Олександр Бригинець

    Нищення України Кремлем завжди відбувалися в умовах миру по-русскі. Пригадайте історію... Саме такий мир і обіцяє Зеленський прям до нового року.

    Війна - це коли зброя у двох ворогів.
    Мир, коли зброя лише у одного 'брата'(
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