"День рождения диктатора": под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным и флаг РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
10 40052
Сегодня под посольством Беларуси в Киеве состоялась акция против режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко. К слову, Лукашенко сегодня исполняется 66 лет.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции напомнили о том, что "последние события в Беларуси сорвали маску с Лукашенко и показали, что на самом деле представляет собой его режим, который держится на дубинках омоновцев и непосредственной поддержке режима Путина".
Также состоялось несколько перфомансов, один из которых был сожжением портрета Лукашенко и Путина, а также флага РФ.
Фото/видео - Олег Богачук