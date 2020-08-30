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Житель Рубежного угрожал взорвать квартиру, его задержали. ФОТО

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39-летний мужчина закрылся дома, не пускал мать в квартиру. Когда та вызвала полицию - стал угрожать взорвать гранату и начал бросаться в полицейских вещами из окон.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне вечером 69-летняя женщина позвонила в полицию и сказала, что сын не пускает ее в квартиру.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что мужчина закрылся в квартире на последнем этаже 9-го этажного дома и начал угрожать сотрудникам патрульной полиции подорвать гранатой квартиру", - сказано в сообщении.

Жильцов дома эвакуировали, с мужчиной начали переговоры, но результата они не дали.

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"Во время переговоров мужчина постоянно бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в стражей порядка, которые стояли в оцеплении и эвакуировали жителей дома", - отметили в полиции.

Силовики приняли решение штурмовать квартиру. Через несколько минут мужчина был задержан.

Уголовное производство расследуют по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

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Житель Рубежного угрожал взорвать квартиру, его задержали 01Житель Рубежного угрожал взорвать квартиру, его задержали 02
Житель Рубежного угрожал взорвать квартиру, его задержали 03
Житель Рубежного угрожал взорвать квартиру, его задержали 04

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