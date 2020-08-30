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Военные летчики провели учения на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

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Ивано-Франковская бригада тактической авиации провела летно-тактические учения с авиационной эскадрильей.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Запад", информирует Цензор.НЕТ.

"Сначала проверялась готовность авиационной эскадрильи к ведению боевых действий в ходе противовоздушной обороны важных государственных объектов, на втором же этапе - перешли к практической отработке. Задачи выполнялись как днем, так и ночью, в том числе и в сложных метеоусловиях", - сказано в сообщении.

Звено самолетов МиГ-29 отработало боевое применение по наземным целям. Звено истребителей отразило воздушное нападение условного противника, отметили в командовании.

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"Кроме того, на ЛТН отработаны вопросы, которые сегодня отражают существующие вызовы для армии и на земле, в частности, сплошное радиоэлектронное подавление, выступление местного населения и работа ДРГ. К обучению были привлечены кинологические расчеты, которые умело противодействовали минированию "диверсантами" военного аэродрома", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • NavigatorUR
    Слава Богу, що шмаркля смердячая не поздоровляв!!! Його поздоровлення та нагороди потрібні авіаторам , як зайцю гальма.!!! ))))
  • Andrea Petrychenko
    Британия предложила Украине начать строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов, но руководство ВСУ против.

    Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле устаревших украинских.
    Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес предложил руководству Вооруженных сил Украины развернуть строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов.
    Как пишет "Думская", на командующего ВМСУ Алексея Неижпапу давят сверху с целью вынудить отказаться от британского предложения.
    "Вкратце предложение выглядит так… Британцы разворачивают на одном из наших судостроительных заводов производство своих современных быстроходных ракетных катеров. Известны общие характеристики этих единиц (детали, понятное дело, держат в тайне) - длина 50 метров, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов, основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет", - отметило издание.
    По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен - британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит.
    По данным источника в Минобороны, руководство армии отказывается соглашаться на этот проект и предлагает реализовать проект 30-летней давности.
    "Далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. Дошло до того, что из пыльного сейфа николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения вытащили проект катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать до современных стандартов. Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря", - добавил автор статьи.
    При этом ракетного вооружения для "Грозы" пока нет: предполагаемый "Нептун" морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного катера - около 110 миллионов долларов США. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле....
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Чистого неба,та м"якої посадки!
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