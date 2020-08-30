Личный состав и техника ВСУ прибыли на учения Combined Resolve XIV в Германии. ФОТОрепортаж

Украинские солдаты, офицеры и военная техника прибыли в учебный центр "Хохенфельс" Сухопутных войск ВС США, расположенный в ФРГ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский взвод обозначения действий противника от Международного центра миротворчества и безопасности на БМП-1 будет действовать в составе американского батальона "OPFOR".

"Мы хоть и впервые на такого рода учениях, однако задачи для нас не новые, поскольку в Украине занимаемся подготовкой подразделений ВС Украины, в ходе которой играем роль сил противника", - отметил старший лейтенант Иван Юрчак, офицер штаба батальона "OPFOR".

Также на Цензор.НЕТ: Военные летчики провели учения на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

Рота 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода будет выступать за противоположную сторону - силы "BLUEFOR". Военнослужащие этой роты только недавно вернулись из района проведения ООС, где провели 9 месяцев.

"Механизированная рота укомплектована БМП-2, а также у нее есть приданные зенитное и разведывательное отделение. Будем действовать в составе танкового батальона ВС США с выполнением задач, которые будут непосредственно заключаться в ведении разведки и наступательных и оборонительных действий и т.д"., - отметил командир роты старший лейтенант Вадим Черний.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Подразделения ПВО провели на Херсонщине учения по отражению воздушных нападений. ВИДЕО

Подразделение Сил специальных операций ВС Украины также будет действовать в составе "BLUEFOR".

Напомним, в учениях Combined Resolve XIV примут участие около 3500 военнослужащих вооруженных сил стран НАТО и партнеров.













