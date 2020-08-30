Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области, у задержанных берут объяснения, в отношении них будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
"Думская" уточняет, что на Приморском бульваре проходил фестиваль "Одесса-Прайд 2020". Туда пришли активисты организации "Традиция и порядок". Они начали обзывать собравшихся, после чего между двумя группами возникла потасовка.
Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ. Полицейские развели участников потасовки по разные стороны Думской площади, но в толпе возникло еще несколько драк, в том числе с участием правоохранителей.