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Мать и сын с портретом погибшего воина на акции "Время не лечит". ФОТО ДНЯ

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На акцию "Время не лечит" под посольством РФ в Киеве 28 августа вышли около сотни матерей, жен и детей украинских военных, погибших в результате российской агрессии на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фотограф Укринформа Елена Худякова поймала печаль на лицах матери и ребенка.

Мать и сын с портретом погибшего воина на акции Время не лечит 01

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Напомним, 28 августа матери и жены погибших защитников вышли на акцию протеста против российской агрессии на Донбассе и против бездействия украинской власти в расследовании трагедии Иловайского и Дебальцевского котлов.

Родные и близкие украинских воинов, погибших на Донбассе, пришли с пикетом под посольство РФ в Киеве. Затем они направились под здание Офиса Президента.

Женщины и дети держали в руках портреты мужей и родителей, а также плакаты "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". К воротам посольства страны-агрессора представители семей погибших прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также пожелтевшие подсолнухи - как те, среди которых гибли украинские военные, как напоминание о преступлении Российской Федерации.

Топ комментарии

  • Timer X
    Памятка народам мира!
    ..............
    не заключай с кацапом договор!
    проверь оружие и взведи затвор!
    будь начеку , готовься воевать..
    на договоры не стоит уповать...

    увидишь скрепного -спускай курок!
    и помни исторический урок.
    там где кацап- война, террор...
    не заключайте с ними договор!
  • Solomon c5c4359c
    Да им пофиг. Страна убийц.
  • Trot91
    зеленский, ермак, сивоха, кравчук, медведчук, кива, рабинович, бойко, шуфрич, ирка бондаренко, пальчевский,фокин, пристайко, кулеба, шмыгаль, арахамия и другая вата.
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