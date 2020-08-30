Мать и сын с портретом погибшего воина на акции "Время не лечит". ФОТО ДНЯ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фотограф Укринформа Елена Худякова поймала печаль на лицах матери и ребенка.
Напомним, 28 августа матери и жены погибших защитников вышли на акцию протеста против российской агрессии на Донбассе и против бездействия украинской власти в расследовании трагедии Иловайского и Дебальцевского котлов.
Родные и близкие украинских воинов, погибших на Донбассе, пришли с пикетом под посольство РФ в Киеве. Затем они направились под здание Офиса Президента.
Женщины и дети держали в руках портреты мужей и родителей, а также плакаты "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". К воротам посольства страны-агрессора представители семей погибших прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также пожелтевшие подсолнухи - как те, среди которых гибли украинские военные, как напоминание о преступлении Российской Федерации.