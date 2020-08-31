Археологи на месте клада на Житомирщине нашли еще шесть монет, отчеканенных более тысячи лет назад. ФОТОрепортаж
Об этом в Facebook сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов, передает Цензор.НЕТ.
Теперь "Городницкий клад" насчитывает 38 серебряных монет.
Алферов уточнил, что на следующий день после передачи местной власти "Городницкого клада", 29 августа, на место находки выехал руководитель Житомирской археологической экспедиции Андрей Петраускас с группой археологов. Там ученые зафиксировали место, где был спрятан клад, и нашли его остатки - еще шесть монет. Пять монет времен Владимира Святого и еще одна - Святополка Ярополковича.
Научный сотрудник Института истории Украины отметил, что клад был зарыт на глубину около 30 сантиметров.
Напомним, 27 августа житель Городницы Новоград-Волынского района пошел на местный карьер накопать песка, а выкопал клад со старинными серебряными монетами.