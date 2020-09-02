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"Евробляхеры" приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В среду, 2 сентября, владельцы автомобилей с европейской регистрацией устроили очередную акцию под Верховной Радой в центре Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Евробляхеры" требуют от депутатов срочно рассмотреть законопроект №3704, который призван удешевить растаможивание автомобилей.

Напомним, в проекте закона №3704 предлагается при ввозе авто с 1 января 2021 года однократно освободить от уплаты НДС участников и ветеранов АТО. Речь идет об автобусах, легковых и грузовых автомобилях, масса которых не превышает 3,5 т, а также прицепов к ним.

Также проект меняет принципы растаможивания в части возрастного коэффициента. Участники акции верят, что в случае принятия документа растаможить автомобиль можно будет за 300-600 евро. Cейчас же растаможка подержанных автомобилей иногда в несколько раз превышает стоимость самих автомобилей.

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На данный момент документ на сайте Верховной рады получил статус "Предоставлено для ознакомления" 23.06.2020.

Участники и организаторы отмечают, что акция бессрочная и грозят радикальными действиями в случае непринятия законопроекта №3704.

Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 01
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 02
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 03
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 04
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 05
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 06
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 07
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 08
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 09
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 10
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 11
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 12
Евробляхеры приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей 13

Фото/видео - Олег Богачук

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