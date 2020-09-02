"Евробляхеры" приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В среду, 2 сентября, владельцы автомобилей с европейской регистрацией устроили очередную акцию под Верховной Радой в центре Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Евробляхеры" требуют от депутатов срочно рассмотреть законопроект №3704, который призван удешевить растаможивание автомобилей.

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Напомним, в проекте закона №3704 предлагается при ввозе авто с 1 января 2021 года однократно освободить от уплаты НДС участников и ветеранов АТО. Речь идет об автобусах, легковых и грузовых автомобилях, масса которых не превышает 3,5 т, а также прицепов к ним.

Также проект меняет принципы растаможивания в части возрастного коэффициента. Участники акции верят, что в случае принятия документа растаможить автомобиль можно будет за 300-600 евро. Cейчас же растаможка подержанных автомобилей иногда в несколько раз превышает стоимость самих автомобилей.

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На данный момент документ на сайте Верховной рады получил статус "Предоставлено для ознакомления" 23.06.2020.

Участники и организаторы отмечают, что акция бессрочная и грозят радикальными действиями в случае непринятия законопроекта №3704.



























Фото/видео - Олег Богачук