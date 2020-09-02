Дело об убийстве Шеремета: Защита обжаловала меру пресечения Антоненко. ДОКУМЕНТ

Суд, принимая решение о мере пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, произвольно установил риски побега и незаконного влияния на свидетелей.

Об этом говорится в апелляции, поданной адвокатами на заключение Андрея Антоненко (Риффмастера), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СЕНС Україна.

Отмечается, что постановление подлежит обжалованию только в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В апелляционной жалобе Дмитрий Круговой, в частности, отмечает, что прокурор не обосновал ни один из рисков, указанных в его ходатайстве, суд произвольно установил риск побега и риск незаконного влияния на свидетелей (потерпевших), руководствуясь при этом исключительно тяжестью инкриминируемого деяния, а в части весомости доказательств - только их номинальным перечислением - реестром материалов, не учитывая принцип Летелье, по которому риск побега уменьшается с течением времени, каким бы он ни был коротким. После смягчения мер другим обвиняемым никаких негативных последствий не наступило, отмечает защита, что косвенно подтверждает беспочвенность утверждений суда о содержании господина Антоненко под стражей как единственно возможный способ устранения рисков.

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"Полный текст постановления не был провозглашен 28.08.2020, как было в ней указано, защита получила его только в понедельник, 31.08.2020. На следующий день апелляция была подана в Шевченковский суд", - отмечается в сообщении.











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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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