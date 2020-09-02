Сейчас в Умани находятся около 50 паломников-хасидов, порядок будут обеспечивать более 500 полицейских, - Нацполиция. ФОТО

Глава Нацполиции Украины Александр Фацевич и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко прибыли в Черкасскую область и провели координационное совещание с местными руководителями здравоохранения, силовых ведомств и представителями хасидской религиозной общины по плану мероприятий и подготовки к празднованию Рош ха-Шана в Умани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Во время заседания Виктор Ляшко сделал акцент на эпидемиологической ситуации в городе, отметил необходимость соблюдения карантина во время праздника и принятии дополнительных карантинных мероприятий.

По словам Александра Фацевича, в настоящее время в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов. Публичный порядок в городе будет обеспечивать более 500 полицейских.

"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Важно, чтобы и наши граждане, и паломники неукоснительно соблюдались противоэпидемические мероприятия, спокойно и в безопасности отметили праздник Рош ха-Шана", - отметил замглавы Нацполиции Украины.

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Во время рабочего визита представители Нацполиции и Минздрава провели инспектирование основных культовых мест паломничества, места питания граждан, территории проведения мероприятия на предмет их готовности к приему посетителей и четкого соблюдения при этом карантина.



Фото: сайт Нацполиции