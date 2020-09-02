Угрожавший журналисту Доброносову "слуга народа" Шевченко снимал его работу на телефон: "Мне пох#й, как ты считаешь". ФОТО

Депутату фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, который вчера угрожал фотокорреспонденту "Букв" Яну Доброносову, сегодня пришел в ложу для прессы, чтобы снять Доброносова на мобильный телефон.

Об этом Дороносов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Странно получается, но это уже не удивление. К сожалению, депутат Шевченко пришел ко мне на балкон. Снимал как я работаю. Не имею ничего против, но когда он спросил "зачем я это делаю", я ответил, что считаю, что он должен заниматься проблемами людей. На что депутат Шевченко ответил "мне пох#й, как ты считаешь"", - рассказал Доброносов.

Смотрите также: "Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади. ФОТО



