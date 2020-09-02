Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября. ФОТОрепортаж
В начале заседания Верховная Рада почтила минутой молчания память погибших во Второй мировой войне. Затем народные депутаты выступили с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями.
Далее Рада поддержала в первом чтении замену бумажных трудовых книжек электронными.
Вместе с тем, Рада сегодня провалила законопроект о ликвидации РГА, потому что в зале было мало нардепов.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады, 2 сентября.
"Слуги народа" Богдан Яременко и Марина Бардина.
Александр Абдуллин ("Батькивщина") и Сергей Власенко ("Батькивщина").
"Слуги народа" Артем Дмитрук, Ольга Саладуха и Татьяна Грищенко.
"Слуги народа" Михаил Радуцкий, Максим Бужанский и Ирина Верещук.
Василий Петевка ("Доверие") призадумался.
Глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (СН) и его заместитель Юлий Иоффе (ОПЗЖ).
"Слуги народа" Михаил Радуцкий и Федор Вениславский.
"Слуги народа" Леся Забуранная и Вадим Струневич обнимают коллегу.
Сектор "Голоса": Кира Рудык, Роман Лозинский и Сергей Рахманин.
Вадим Рабинович (ОПЗЖ) здоровается с коллегами.
Спикер ВР Дмитрий Разумков с главой фракции "СН" Давидом Арахамией и первым замглавы фракции "СН" Александром Корниенко.
Александр Лукашев (ОПЗЖ) переписывается с "Алексей пом": просит оформить Наташу "помощником волонтерским".
Отметим, что среди помошников Лукашева значится Алексей Солодкий.
Валерий Гнатенко переписывается с "Крищенко А.Е.":
-Значит хорошо. Хотя школа это чувствую не на долго, в день по 2000 зараженных
- Наверное выборы перенесут из-за этого. Да и 6 процентов уровень поддержки слуг в Донецкой области, продолжает переписку Гнатенко.
Отметим, что главой полиции Киева является Крищенко Андрей Евгеньевич.
"Слуги народа" Давид Арахамия, Артем Культенко и Юлия Яцик.
Голосование депутата. Вторая рука не задействована. Виктор Черный (ОПЗЖ).
Наталья Королевская (ОПЗЖ) с вирусстопером
Вирусстопер Королевской заинтересовал Вадима Новинского (внефракционный).
"Слуга народа" Евгений Петруняк проверяет фракционные чаты:
Участник Женя Кравчук удалил ГеоЛерос
"А по поводу Гео и еще толпы других личностей, которые ... извините говно льют в сторону Президента будут приняты меры?)", - пишут в чате "СН"
Смеющиеся "слуги народа" Ирина Верещук и Максим Бужанский.
Исключенный из фракции СН Гео Лерос.
Фото: Цензор.НЕТ