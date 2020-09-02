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Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 2 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания Верховная Рада почтила минутой молчания память погибших во Второй мировой войне. Затем народные депутаты выступили с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями.

Далее Рада поддержала в первом чтении замену бумажных трудовых книжек электронными.

Вместе с тем, Рада сегодня провалила законопроект о ликвидации РГА, потому что в зале было мало нардепов.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 2 сентября.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 02

"Слуги народа" Богдан Яременко и Марина Бардина.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 03

Александр Абдуллин ("Батькивщина") и Сергей Власенко ("Батькивщина").

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 04

"Слуги народа" Артем Дмитрук, Ольга Саладуха и Татьяна Грищенко.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 05

"Слуги народа" Михаил Радуцкий, Максим Бужанский и Ирина Верещук.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 06

Василий Петевка ("Доверие") призадумался.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 07

Глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (СН) и его заместитель Юлий Иоффе (ОПЗЖ).

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 08

"Слуги народа" Михаил Радуцкий и Федор Вениславский.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 09

"Слуги народа" Леся Забуранная и Вадим Струневич обнимают коллегу.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 10

Сектор "Голоса": Кира Рудык, Роман Лозинский и Сергей Рахманин.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 11

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) здоровается с коллегами.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 12

Спикер ВР Дмитрий Разумков с главой фракции "СН" Давидом Арахамией и первым замглавы фракции "СН" Александром Корниенко.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 13

Александр Лукашев (ОПЗЖ) переписывается с "Алексей пом": просит оформить Наташу "помощником волонтерским".

Отметим, что среди помошников Лукашева значится Алексей Солодкий.


Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 14

Валерий Гнатенко переписывается с "Крищенко А.Е.": 

-Значит хорошо. Хотя школа это чувствую не на долго, в день по 2000 зараженных

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 15

- Наверное выборы перенесут из-за этого. Да и 6 процентов уровень поддержки слуг в Донецкой области, продолжает переписку Гнатенко.

Отметим, что главой полиции Киева является Крищенко Андрей Евгеньевич.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 16

"Слуги народа" Давид Арахамия, Артем Культенко и Юлия Яцик.


Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 17

Голосование депутата. Вторая рука не задействована. Виктор Черный (ОПЗЖ).

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 18

Наталья Королевская (ОПЗЖ) с вирусстопером

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 19

Вирусстопер Королевской заинтересовал Вадима Новинского (внефракционный).

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 20

"Слуга народа" Евгений Петруняк проверяет фракционные чаты:

Участник Женя Кравчук удалил ГеоЛерос

"А по поводу Гео и еще толпы других личностей, которые ... извините говно льют в сторону Президента будут приняты меры?)", - пишут в чате "СН"

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 21

Смеющиеся "слуги народа" Ирина Верещук и Максим Бужанский.

Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 22
Предупреждение в чате СН о говне в сторону президента, Лукашев оформляет Наташу помощником, смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября 23

Исключенный из фракции СН Гео Лерос.

Фото: Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Сделали всех лохов разом!!!!
  • Moto Gaz 63d7aaac
    Мрази
  • Tema9
    Хряк пропонує "табу". Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 3098
    Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 1177
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