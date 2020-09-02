Участника криминальной группировки задержали на Прикарпатье за сбыт оружия. ФОТО

Мужчина входит в криминальную группировку, "участники которой исповедуют "воровские понятия". До 2014 года он занимал руководящую должность в райгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина входит в криминальную группировку, участники которой исповедуют "воровские понятия" и среди прочего занимаются незаконным оборотом оружия. До 2014 года фигурант занимал руководящую должность в одной из районных государственных администраций", - сказано в сообщении.

Члена группировки задержали в центре Тысменицы - там он встречался с "клиентом", которому собирался продать оружие.

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"Сотрудники спецслужбы изъяли у него четыре пистолета различных моделей, среди которых оружие производства Российской Федерации. Также изъяты два глушителя, патроны и почти 250 000 гривен, вероятно, полученных от преступной деятельности", - сообщили в пресс-службе.

Мужчину задержали, ему собираются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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