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Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС. ФОТО

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Подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги возгорания на участках местности в Станич-Луганском и Новоайдарском районах Луганской области. А также в двух районах Донецкой области - Бахмутский и Ясиноватском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. 

В сообщении отмечается: "К тушению и локализации пожаров на Донбассе задействована необходимое количество единиц техники и личного состава. Бок о бок противодействуют огневой стихии Вооруженные Силы Украины, ГСЧС, Нацгвардия и полиция. Работы ведутся на шести участках, общей площадью около 200 гектаров".

Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС 01
Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС 02
Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС 03

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Топ комментарии

  • multissstar .
    Для чего ещё нужны ВСУ, пожары тушить и лужи высушивать для встречи говнокомандующего
  • Julian Lopez
    Вам смішки, а в людей біда. Ціле село згоріло. Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9573
  • Владимир Кононов ef30fc59
    Вже клімат напівпустелі. Дощів немає місяцями. Зими немає, скоро все висохне к уям.
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