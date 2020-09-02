Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС. ФОТО

Подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги возгорания на участках местности в Станич-Луганском и Новоайдарском районах Луганской области. А также в двух районах Донецкой области - Бахмутский и Ясиноватском.