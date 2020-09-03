Полиция в четвертый раз закрыла одно и то же незаконное игорное заведение в Броварах. ФОТО

Одно и то же игорное заведение трижды возобновляло свою деятельность после того, как его каждый раз закрывали полицейские.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время патрулирования города полицейские Броварского отдела полиции обнаружили заведение игорного бизнеса. Местные правоохранители уже неоднократно прекращали его незаконную деятельность, однако заядлые "бизнесмены" снова оборудовали помещение компьютерной техникой и вопреки Закону предоставляли услуги азартных игр", - сказано в сообщении.

Заведение работало по отработанной схеме, посетителей пускали внутрь по предварительному телефонному звонку, отметили в полиции.

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В этот раз полицейские изъяли компьютерное оборудование с комплектующими, мебель, рации, чековые принтеры.

"Сейчас полицейские устанавливают организаторов игорного бизнеса. Решается вопрос о подаче ходатайства о наложении ареста на изъятое имущество", - добавили в отделе коммуникации.





