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Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве. ФОТО

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Полицейские вечером 2 сентября прибыли для проведения процессуальных действий в киевский офис политической партии "Свобода". В результате столкновений трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работают следователи и оперативники. Правовую квалификацию событиям дадут после первоочередной проверки, отметили в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киевский офис "Свободы" окружили силовики. Возможен штурм, - Тягнибок

Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Фейсбуке сообщил, что в 23:50 "полиция отступила". "Один за всех и все за одного! Спасибо за поддержку!" - написал он, опубликовав фото радостных соратников под офисом партии.

Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса Свободы в Киеве 01
Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса Свободы в Киеве 02
Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса Свободы в Киеве 03

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Топ комментарии

  • Никита Ник
    да пошли вы со своими ментами..
    нечего к людям цепляться среди ночи, к бандюкам или сепарам на долбасе цепляйтесь..
    сейчас авакян будет пиарится и ныть, что мусорню обидели..
    идите бандитов ловите, а не по офисам шастайте, разыгрывая спектакли бурной деятельности..
    почему накаков еще не ответил за Музычко, все знают, как авакян-накаков - ненавидит украинских националистов и Патриотов Украины..
  • Герхард
    Бедные аваковцы... Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 3604

    Расчитывали тихо повинтить среди ночи "увлекшихся идеями превосходства арийской рассы", а вместо этого огребли звизды и поджав хвосты свалили.
  • Николай Влад
    Менты Авакова никогда не будут штурмовать партийный офис кума пуйла Медведчука -ОПЗЖ, потому, что аваков уже кормится с руки пуйла через его кума Медведчука.
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