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Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж

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Задержаны двое злоумышленников, которые заминировали офисное помещение в центре Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры г. Киева в Facebook.

По данным ведомства, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении двум лицам, причастным к минированию офисного помещения в центре столицы.

Так, 9 августа 2020 г. в полицию поступило сообщение о том, что на заборе возле офисного помещения на улице Большой Васильковской обнаружено самодельное взрывное устройство.

Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 01

Указанное устройство состояло из буровой тротиловой шашки, электродетонатора с проводами питания, подключенными к мобильному телефону. Опасный предмет был обезврежен специалистами взрывотехнической службы.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили лиц, причастных к этому преступлению, и задержали их. Ими оказались двое мужчин, 1981 и 1982 г.р. Один из них бывший правоохранитель, другой - проходил службу в зоне АТО.

Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 02

Во вторник, 2 сентября 2020, по месту жительства и регистрации у задержанных были проведены обыски, в ходе которых изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним, более 500 патронов различного калибра и вспомогательные средства для изготовления взрывчатки", - сказано в сообщении.

Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 03

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Устанавливается происхождение изъятого и мотивы его хранения.

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"Мероприятия по разоблачению подозреваемых проводились совместно с сотрудниками Печерского управления полиции и Управления уголовного розыска ГУ ЧП г. Киеве при поддержке оперативных подразделений столичной полиции", - добавили в ведомстве.

Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 04
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 05
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 06
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 07
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 08
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 09
Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 10
Фото: пресс-служба прокуратуры / Facebook

Минирование офиса в центре Киева: задержаны двое мужчин, при обыске у них изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты и патроны 11

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    @dmitrosel007

    Євген Карась:
    "Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині.
    На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою.

    Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо".

    Відео:
    https://twitter.com/i/status/1300333246027268096
  • Анатолий К 65c6a92d
    Обовязково має бути АТОвцем, чи якимсь патріотом. Хоча АТОвець сміг приезти і якусь міну, чи вибухівку, але чомусь виготовляє із бурової шашки. Хто там їх кудись направляв і замовляв?
  • Li Quan
    Вот объясните мне кто-нибудь : набуя кому-то держать дома сотни патронов различного калибра, не имея при этом ни одной единицы стрелкового оружия?! Чтобы что?! Хвастаться друзьям и ждать обыска рюкзаковцев??? )))
    Ох и бред для лохов !!!!
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