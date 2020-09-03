Рекордные 1185 ящиков контрабандных сигарет нашли в контейнере с чаем из Грузии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает прес-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в вышеназванный порт на теплоходе из Грузии прибыл грузовик с контейнером чая, который вызвал у оперативников заинтересованность.
"В ходе углубленного досмотра, за грузом грузинского чая пограничники обнаружили большое количество ящиков с сигаретами сомнительного производства", - сообщили в управлении.
Всего из 45-футового контейнера пограничники изъяли 1185 ящиков сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки товара - около 23 млн гривен.
Как сообщили в пресс-службе Одесской таможни, контрабанда была обнаружена во время сканирования контейнера, прибывшего в "Черноморск" из Поти.
"В товаросопроводительных документах был заявлен чай. Однако во время сканирования была установлена нетипичная плотность части груза", - сообщили в ведомстве, отметив, что на нелегальный товар также "сработала" служебная собака таможенников Рик.
Во время открытия контейнера выяснилось, что за первыми четырьмя рядами упаковок с чаем находятся короба с сигаретами Want и KENO Club без марок акцизного налога Украины.
Спецоперация проводилась при участии сотрудников УСБУ в Одесской области.
Сейчас транспортное средство с контейнером сигарет изъято. Продолжаются процессуальные действия.