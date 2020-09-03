Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В штабе ООС отметили, что вероятной причиной масштабных пожаров может быть поджог со стороны российских наемников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Характер возникновения эпицентров горения и распространения огня, по предварительной оценке, указывает на умышленный поджог со стороны противника", - сообщили в штабе.
Отмечается, что почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны задействованы в тушении и локализации масштабных лесных и степных пожаров на Донбассе. Только на Луганщине пламенем охвачено более тысячи гектаров территорий. Укротить огонь уже удалось в районе населенных пунктов Зайцево и Новолуганское.