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Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс. ФОТОрепортаж
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В четверг, 3 сентября, сотрудники СБУ задержали на взятке начальника оперативного управления ГУ Госфискальной службы Тернопольской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, чиновник вместе с подчиненным ему руководителем одного из отделов ГФС вымогали у местного предпринимателя $37 тысяч.
За эту сумму они обещали переквалифицировать начатое против него уголовное производство о якобы неуплате налогов на более мягкую статью.
Оперативники спецслужбы задержали обоих фигурантов непосредственно после получения ими всей суммы взятки.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).