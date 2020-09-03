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Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс. ФОТОрепортаж

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В четверг, 3 сентября, сотрудники СБУ задержали на взятке начальника оперативного управления ГУ Госфискальной службы Тернопольской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, чиновник вместе с подчиненным ему руководителем одного из отделов ГФС вымогали у местного предпринимателя $37 тысяч.

За эту сумму они обещали переквалифицировать начатое против него уголовное производство о якобы неуплате налогов на более мягкую статью.

Оперативники спецслужбы задержали обоих фигурантов непосредственно после получения ими всей суммы взятки.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).

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Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс 01
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс 02
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс 03
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс 04
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс 05

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Топ комментарии

  • Unlucky Guy
    ценный кадр... выйдет под залог с переводом в Киев)
  • Bogdan_
    Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс - Цензор.НЕТ 9791
  • Vjacheslav Bondarenko
    Значит, за его должность кто-то дал больше.
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