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"А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 3 сентября, в одном из чатов "Слуги народа" обсуждали местные выборы.

Сегодня во время заседания Верховной Рады нардеп СН Сергей Литвиненко (избран по мажоритарному округу №156 в Ривненской области) просматривал сообщения в чате "Мажоры СН", сообщает Цензор.НЕТ.

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 01

Так нардеп Игорь Фрис (СН) переслал в чат сообщение Алены Шкрум: "Зеленский предлагает сохранить на должностях всех тех лиц, назначенных "временно" без конкурса на государственную службу во время карантина".


А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 02

Далее нардеп Евгений Шевченко (СН) сообщил, что он теперь числится "врагом" из-за предложений по формированию списков на местные выборы.

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 03

Парламентарий Сергей Нагорняк (СН) в ответ предложил провести отдельную встречу президента Владимира Зеленского и мажоритарщиков от СН, чтобы "поговорить честно".

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 04

Нардеп Мария Мезенцева (СН) поинтересовалась: "А где наша квота гарантированная".

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 05

На что Мезенцевой коллега по фракции Нагорняк ответил: "Маша, она уже продана. Как только назначили кураторов, местные князьки с баблом поехали к ним за флагами".

Нагорняк также переслал в чат другое сообщение: "Пока сработали два метода - идти шептаться в ОПУ и выходить с публичным заявлением".


А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 06

На что абонент "ДеАндрТерноп" (отметим, что Богданец Андрей избран от СН по 163-му округу в Тернопольской области) ответил, что хоть и квота гарантированная, но пересматривается руководителем областной ячейки.

"У нас больше 100 мажоров. Каждый неудовлетворен. Неужели мы не можем объединится для достижения общей цели?", - добавил он.

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 07

Почитав сообщения во фракционном чате Литвиненко начал о веселую беседу с коллегой по фракции Павлом Халимоном.

А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 08
А где наша гарантированная квота? - Она уже продана: слуги народа обсуждают в чате формирование списков на местных выборах 09

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Старий вояк Йозеф
    "А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах - Цензор.НЕТ 8613
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а тут торгуются барыжат новые не замаранные морды лица... тьху...
  • AbOriginal_UA
    Теперь уЗеленского можно спросить не только про то, кто наживается на войне, а и КТО наживается на выборах???
    Но взяточник и предатель - Лерос....
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