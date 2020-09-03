"А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах. ФОТОрепортаж
Сегодня во время заседания Верховной Рады нардеп СН Сергей Литвиненко (избран по мажоритарному округу №156 в Ривненской области) просматривал сообщения в чате "Мажоры СН", сообщает Цензор.НЕТ.
Так нардеп Игорь Фрис (СН) переслал в чат сообщение Алены Шкрум: "Зеленский предлагает сохранить на должностях всех тех лиц, назначенных "временно" без конкурса на государственную службу во время карантина".
Далее нардеп Евгений Шевченко (СН) сообщил, что он теперь числится "врагом" из-за предложений по формированию списков на местные выборы.
Парламентарий Сергей Нагорняк (СН) в ответ предложил провести отдельную встречу президента Владимира Зеленского и мажоритарщиков от СН, чтобы "поговорить честно".
Нардеп Мария Мезенцева (СН) поинтересовалась: "А где наша квота гарантированная".
На что Мезенцевой коллега по фракции Нагорняк ответил: "Маша, она уже продана. Как только назначили кураторов, местные князьки с баблом поехали к ним за флагами".
Нагорняк также переслал в чат другое сообщение: "Пока сработали два метода - идти шептаться в ОПУ и выходить с публичным заявлением".
На что абонент "ДеАндрТерноп" (отметим, что Богданец Андрей избран от СН по 163-му округу в Тернопольской области) ответил, что хоть и квота гарантированная, но пересматривается руководителем областной ячейки.
"У нас больше 100 мажоров. Каждый неудовлетворен. Неужели мы не можем объединится для достижения общей цели?", - добавил он.
Почитав сообщения во фракционном чате Литвиненко начал о веселую беседу с коллегой по фракции Павлом Халимоном.
Фото: Цензор.НЕТ