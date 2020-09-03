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Кабмин предлагал Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию. ДОКУМЕНТ

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Кабмин предлагал Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию. ДОКУМЕНТ
Кабмин вынес на свое заседание 2 сентября проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе его отцу Александру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно проекту документа, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста. В том числе - доктору технических наук, профессору Александру Зеленскому, отцу главы государства.

Также стипендии предлагалось присвоить: Ивану Дзямуличу, Светлане Дубровской, Степану Ломаке, Чеславу Пульке.

Отец президента работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана).

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Александру Зеленскому в этом году исполнится 73 года.

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Во время засдания Кабмина и.о. министра образования Сергей Шкарлет снял проект решения с рассмотрения без обсуждения, что зафиксировано на видеотрансляции.

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Размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 2 568 грн.

Предложение можно неоднозначно принять с точки зрения законодательства о предотвращении коррупции, о чем пишет Судебно-юридическая газета.

Так, в соответствии с Методическими рекомендациями по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, созданных НАПК, принятие такого решения Президентом может подпадать под определение конфликта интересов, ведь гипотетически у Президента может существовать имущественный интерес, обусловленный семейными отношениями.

Вместе с тем, НАПК отмечает: "Законом не устанавливается запретов или ограничений на наличие частного интереса, как такового. Речь идет о соблюдении правил этического поведения служащего и соответствующую оценку частных интересов через призму возможного их негативного влияния на объективность принятия решений или действий служащего при реализации своих служебных или представительских полномочий".

Топ комментарии

  • Костянтин Залізняк
    І ні пуя не корупція!
  • Підлога Маккартні
    Стесняюсь спросить, а что выдающегося сделал атец зебила, окромя что в далеком 1978 году не спустил пар в кулачок? Кабмин предлагал Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию - Цензор.НЕТ 7677
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Украинский народ должен ещё и старшего Зеленского содержать? Почётный совковый диджитализатор...
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