Переписка в телефоне "слуги народа" Кабанова: "Вчера был у посла ЕС. Антикоррупционный прокурор Костин поставит крест на безвизе". ФОТО
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В распоряжение Цензор.НЕТ попал снимок телефона нардепа "Слуги народа" Александра Кабанова с перепиской в чате "Група друзів", где речь идет о назначении нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В сообщении неизвестный автор говорит, что "был вчера у посла ЕС". Он утверждает, что "антикоррупционный прокурор Костин, которого выберет сегодняшняя комиссия, поставит крест на безвизе", что после "поставит крест на "Слуге народа" и президенте".
Упоминается глава ОП Андрей Ермак, которого называют "аферистом с желанием контролировать все сильнее".
Звучит призыв "подключиться и максимально рассказать, куда мы летим".
Судя по всему, под "сегодняшней комиссией" подразумеваются представители от ВР по отбору нового главы САП, которых сегодня не смогли назначить.