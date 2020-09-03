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"Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 3 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

В начале Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса".

Затем Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Позже Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП.

Кроме того, Рада поддержала предложение ввести ответственность за предоставление донорами крови недостоверной информации о состоянии здоровья.

Также "слуги народа" обсуждали в чате формирование списков на местных выборах: "А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана"

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 01

"Слуги народа" Богдан Яременко и Александр Кабанов, переписку в телефоне которого ранее опубликовал Цензор.НЕТ: "Вчера был у посла ЕС. Антикоррупционный прокурор Костин поставит крест на безвизе".

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 02

Григорий Немыря ("Батькивщина") сменил цвет волос.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 03

Глава фракции СН Давид Арахамия здоровается с Александром Ковалевым ("Доверие").

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 04

"Слуги народа" обсуждают что-то веселое.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 05

Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, спикер ВР Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 06

Пленарное заседание Верховной Рады 3 сентября 2020 г.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 07

Телефон Любови Шпак (СН).

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 08

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 09

Юрий Корявченков (СН)

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 10

Соглава фракции "ЕС" Артур Герасимов и Ярослав Железняк ("Голос").

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 11

"Слуги народа": Даниил Гетманцев, Сергей Бабак, Галина Янченко (слева направо)

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 12

"Слуга народа" Николай Сольский показывает, то ли "плюс", то ли "крест".

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 13

Тем временем Юрий Шаповалов ("За будущее") решил проверить свои сообщения.


Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 14

"Привіт, хочу дізнатися про списки, а то таке враження, що мене по Полтаві мінуснули взагалі. Якщо так, то я буду виходити з фракції", - написал абонент "Леша".

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 15

Глава фракции СН Давид Арахамия, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 16

Гео Лерос (внефракционный)

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 17

"Слуга народа" Максим Перебыйнис читает историю португальского диктатора Антониу де Оливейры Салазара.

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 18
Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 19

Андрей Иванчук ("Доверие") здоровается с Сергеем Бабаком (СН).

Слуга народа Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября 20

Юлий Иоффе (ОПЗЖ) с однопартийцем.

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • валя фанюк 5fe0fd94
    клоповник- как и все 30 лет
  • Денис Ахмедьянов
    хрю хрю всех пострачить из кулемета"Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 7869
  • три - пятнадцать
    им нужно бесплатное молоко - пальцы устают - раз, животов нет два.
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