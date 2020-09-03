Командование Десантно-штурмовых войск выразило соболезнования в связи с гибелью старшины Артема Бондаренко. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ДШВ ВСУ.
В сообщении отмечается: "Военнослужащий погиб во время ликвидации пожара на Луганщине, в районе проведения операции Объединенных сил. Артем считался без вести пропавшим, однако его тело было найдено под завалами сгоревшего блиндажа.
Главный сержант роты в условиях сильного пожара осуществлял эвакуацию военного имущества, однако стихийное бедствие унесло жизнь десантника.
Артем Бондаренко пришел добровольцем в Вооруженные Силы Украины в горячем 2014-м году. В составе украинског десанта вел боевые действия в самых горячих точках Донбасса: Пески, Донецкий аэропорт, Авдеевская промзона и многие другие.
В сложных ситуациях, он всегда был примером мужества, выдержки и чести, доброго и порядочного человеком. За это его любили и уважали солдаты.
Вечная слава и память воину-десантнику!"