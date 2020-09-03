Командование Десантно-штурмовых войск выразило соболезнования в связи с гибелью старшины Артема Бондаренко. ФОТО

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины выразило соболезнования родным и близким в связи с гибелью старшины Артема Бондаренко, который трагически погиб 3 сентября во время тушения пожара на Луганщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ДШВ ВСУ.

В сообщении отмечается: "Военнослужащий погиб во время ликвидации пожара на Луганщине, в районе проведения операции Объединенных сил. Артем считался без вести пропавшим, однако его тело было найдено под завалами сгоревшего блиндажа.

Главный сержант роты в условиях сильного пожара осуществлял эвакуацию военного имущества, однако стихийное бедствие унесло жизнь десантника.

Артем Бондаренко пришел добровольцем в Вооруженные Силы Украины в горячем 2014-м году. В составе украинског десанта вел боевые действия в самых горячих точках Донбасса: Пески, Донецкий аэропорт, Авдеевская промзона и многие другие.

В сложных ситуациях, он всегда был примером мужества, выдержки и чести, доброго и порядочного человеком. За это его любили и уважали солдаты.

Вечная слава и память воину-десантнику!"

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