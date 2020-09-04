"День бесславия России": в годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ провели акцию. ФОТОрепортаж

В 16-ю годовщину трагедии в Беслане под посольством РФ в Киеве устроили показ видеопрезентации об актах агрессии России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Перед посольством РФ фактически прошел мультимедийный перформанс под названием "День бесславия России". Действо включало видеопрезентацию актов агрессии РФ, начиная с 1939 года в Польше и до всех случаев отравления оппозиции и агрессии в Украине и Сирии. Кадры презентации под марши УПА, песни Макаревича и Сергея Файфуры выводились на экран, установленной рядом, и на стены посольства.

"Наша цель - привлечь внимание к тому, что Россия превратилась в террористическое государство, которое осуществляет акты террора по всему земному шару и формирует атмосферу страха на собственной территории, в аннексированном Крыму и на Донбассе", - сказал организатор акции Юрий Федоренко.

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На акцию пришла молодежь и жители соседних домов.

Организаторы акции планируют повторить ее в городах, в которых есть консульства РФ.

Напомним, 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан сторонники Чеченской Республики Ичкерия захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы № 1. В результате нападения и позднего штурма здания погибли 334 человека, 186 из них - дети, более 800 были ранены.

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Ответственность за захват взял на себя один из лидеров Чеченской Республики Ичкерия Шамиль Басаев.















