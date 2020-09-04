Водитель маршрутки наорал на дочь погибшего воина за "не такое удостоверение": Ребенка трясло, но никто из взрослых не заступился. ФОТО

В Нововолынске водитель маршрутки накричал и довел до слез ребенка погибшего украинского воина за "не такое удостоверение".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала вдова погибшего украинского воина Марина Шепелюк.

"Пост "БЛАГОДАРНОСТИ" водителю 6-го маршрута которой ехал около 15:00 от Вопака и всем пассажирам автобуса .. В нашей стране никогда ничего не изменится пока водитель-мужчина почтенного возраста будет позволять себе кричать на ребенка, у него не такое удостоверение ребенка погибшего (вообще на ребенка), что он мог взять на прокат или украсть .. Взять посмотреть удостоверение и не отдавать, когда ребенок уже на грани истерики и хочет одного просто выйти как можно быстрее .. Продолжать орать, не обращать внимания на то, что говорит старшая моя дочь и никто не заступился за этих детей из взрослых... "Моя хата с краю" это о многих ...", - написала она.

По словам Шепелюк, об инциденте она узнала после звонка дочери: "Меня набрала старшая дочь, и я встретила эту маршрутку у нас на 5-м микрорайоне, ему не понравилось что я на него кричала, и он говорил, что ни в чем не виноват и не доводил ребенка до слез... Что удостоверение сделайте нормальное .. Удостоверение выдано областным военкоматом для него не является документом, там фото нет и все равно, что этот документ, который дает гарантированную социальную защиту его владельцу".

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"Ребенок пришел пешком домой и его трясло и слезы не высохли на глазах... Я этого просто так не оставлю... Муж погиб, защищая мирную жизнь всех нас не для того, чтобы унижали его детей...", - отметила она.

"И хочу пожелать иметь такие "взятые на прокат" или "украденные" удостоверение всем кто такого мнения...

Пожалуй понимание будет только тогда, когда это зацепит каждого... Когда "Грады" начнут стрелять рядом с каждым домом... Вот тогда будет цениться всеми то, какой ценой имеют возможность спокойно жить, работать, отдыхать...", - разюмировала вдова украинского воина, добавив фото удостоверения водителя и номер автобуса на котором ехал ее ребенок.







Фото: Шепелюк/Facebook