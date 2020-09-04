Под Полтавой горит свалка. К тушению привлечены полсотни спасателей и 12 единиц техники, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Полтавской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 15:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов, которая находится вблизи с. Макуховка Полтавского района.
В настоящее время продолжается тушение пожара. К тушению пожара привлечены 55 человек и 12 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.