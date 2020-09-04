Новости Фото • Пожары в Украине

Под Полтавой горит свалка. К тушению привлечены полсотни спасателей и 12 единиц техники, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2 61023
В Полтавской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 15:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов, которая находится вблизи с. Макуховка Полтавского района.

В настоящее время продолжается тушение пожара. К тушению пожара привлечены 55 человек и 12 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине в связи с пожарами объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня, - ОГА

Под Полтавой горит свалка. К тушению привлечены полсотни спасателей и 12 единиц техники, - ГСЧС 01
Под Полтавой горит свалка. К тушению привлечены полсотни спасателей и 12 единиц техники, - ГСЧС 02
Фото: сайт ГСЧС

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • violator
    всадник Апокалипсиса Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3164
    Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6727
  • Дмитрий Мальченко f8c475e2
    Причина пожара устанавливается.Источник: https://censor.net/ru/p3217561

    Причина пожара, после Полтавы уже успела и в Харьков мотнуться
    Вестник апокалипсиса х.еров.
  • des_104
    нифига. там недавно бедосик был. полтавчан предупреждали.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости