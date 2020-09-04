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В сессионном зале Рады развесили исторические национальные флаги Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 4 сентября, в сессионном зале разложили на местах народных депутатов, а также развесили на трибуне и президиуме Рады исторические национальные флаги Беларуси - бело-красно-белые флаги.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также в начале заседания представители различных фракций, в частности "ЕС", "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина", "За будущее" выступили с заявлениями в поддержку революции в Беларуси. Народные депутаты выступили в поддержку свободных выборов в Беларуси.

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В сессионном зале Рады развесили исторические национальные флаги Беларуси 01
В сессионном зале Рады развесили исторические национальные флаги Беларуси 02
В сессионном зале Рады развесили исторические национальные флаги Беларуси 03

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Костянтин Залізняк
    В сесійній залі треба розвісити депутатів опзж. Буде значно красивше, сплошний скрєпний "бріоні" і "гуччі" з лагерфельдом"! А запаааах... В сессионном зале Рады развесили исторические национальные флаги Беларуси - Цензор.НЕТ 1624
  • алексей свиридов d126c789
    Сегодня у Мертвечука с Кивой будет в Раде траур..
    Не до дрочки, когда "фашистские" флаги в зале. В сессионном зале Рады развесили исторические национальные флаги Беларуси - Цензор.НЕТ 3258
  • Герхард
    Не то.

    В сессионном зале Рады надо развесить депутатов СН и ОПЗЖ.
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