В сессионном зале Рады развесили исторические национальные флаги Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 4 сентября, в сессионном зале разложили на местах народных депутатов, а также развесили на трибуне и президиуме Рады исторические национальные флаги Беларуси - бело-красно-белые флаги.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Также в начале заседания представители различных фракций, в частности "ЕС", "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина", "За будущее" выступили с заявлениями в поддержку революции в Беларуси. Народные депутаты выступили в поддержку свободных выборов в Беларуси.
Фото: Цензор.НЕТ