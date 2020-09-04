В сессионном зале Рады развесили исторические национальные флаги Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 сентября, в сессионном зале разложили на местах народных депутатов, а также развесили на трибуне и президиуме Рады исторические национальные флаги Беларуси - бело-красно-белые флаги.