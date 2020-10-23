Стрельба в Запорожье: пьяный мужчина ранил женщину и угрожал пистолетом пытавшимся задержать его нацгвардейцам. ФОТО

Ранее судимый 47-летний мужчина устроил стрельбу в центре Запорожья.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие дежурного патруля, находясь возле Дома культуры Днепроспецсталь, услышали выстрелы и побежали на место, где прозвучали звуки. Граждане сообщили им, что мужчина из пистолета стрелял в женщину и указали направление, в котором он пытался скрыться. Патрульные догнали злоумышленника, но он оказал активное сопротивление и не выпускал из рук предмет, похожий на пистолет, направляя в сторону правоохранителей. Один из граждан, которые в то время оказались в центре событий, выбил из рук хулигана оружие и помог нацгвардейцам надеть на него наручники", - сказано в сообщении.

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Выяснилось, что стрельбу устроил ранее судимый горожанин.

"Он находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что совершил несколько выстрелов в сторону потерпевшей на почве конфликта и неприязненных отношений", - уточнили в полиции.

Полицейские изъяли револьвер под патрон Флобера "Stalker".

Пострадавшую - 27-летнюю женщину - доставили в больницу, там ей оказали помощь и отпустили домой.

Следователи открыли производство по по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Стрелявшего задержали, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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