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"Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира. ФОТО

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В Киевской области в ДТП с лосем погиб пассажир автомобиля Renault. Животное резко выскочило на дорогу и попало под проезжающий автомобиль.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что легковой автомобиль "Рено" двигался по трассе Киев-Иванков. В районе села Рудня-Шпилевская на дорогу выскочил лось. Водитель не успел затормозить и сбил животное.

Рено сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира 01

От удара лось вылетел на капот и пробил лобовое стекло автомобиля, придавив пассажира, который сидел на переднем сидении. От полученных травм он погиб на месте. 36-летнего водителя с многочисленными травмами доставили в больницу.

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Рено сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира 02

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Беда...никто не застрахован от этого...к сожалению..
  • Roman Podyu 5027fa4e
    У нас границу от россии все еще отгородить не могут.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    просто кошмар...побоище какое-то...просто ехали себе...нате!
    и тварынку глупую жаль... а пассажира... так вообще слов не подберу... не в том месте и не в ту секунду оказался (ужас!) жизнь человеческая - ничто... паутинка !
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