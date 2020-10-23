"Рено" сбил лося под Киевом: животное насмерть придавило пассажира. ФОТО

В Киевской области в ДТП с лосем погиб пассажир автомобиля Renault. Животное резко выскочило на дорогу и попало под проезжающий автомобиль.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что легковой автомобиль "Рено" двигался по трассе Киев-Иванков. В районе села Рудня-Шпилевская на дорогу выскочил лось. Водитель не успел затормозить и сбил животное.

От удара лось вылетел на капот и пробил лобовое стекло автомобиля, придавив пассажира, который сидел на переднем сидении. От полученных травм он погиб на месте. 36-летнего водителя с многочисленными травмами доставили в больницу.

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