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Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным". ФОТО

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Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным". ФОТО
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу прибыл в Милан, где состоится очередное заседание апелляционного суда присяжных по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об єтом говорится на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Именно сейчас в итальянском апелляционном суде защита Виталия Маркива готовится к выступлению. Это уже четвертое слушание по апелляционному делу украинского гвардейца", - говорится в сообщении.

Поддержать Виталия прилетели мама Оксана Максимчук и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы предоставили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание, которое сегодня состоится, будет судьбоносным и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве", - отметил Аваков.

Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его судьбоносным 01

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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Топ комментарии

  • Сергей Андрейчев
    Арсен Борисович-вы бы прибыли на суд,по делу Шеремета.Благодаря вам люди пол года,в СИЗО-парятся. Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 1482
  • Aleks *
    УКРАИНА МОЖЕТ И ДОЛЖНА ПОСТУПИТЬ С ИТАЛЬЯНЦАМИ ЗЕРКАЛЬНО . Арестовать по любому поводу , любого значимого гражданина Италии и судить по любому надуманному обвинению , как это сделали итальянцы . Благо нашим судам к этому не привыкать . Это будет железный аргумент для обмена нашего героя . Почему наши импотентные власти так не делают , это вопрос .
  • Підлога Маккартні
    Я конешно все понимаю, но выборы на носу, а Арсен Барисыч поехал шопицца до Милану Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 5604
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