Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского. ДОКУМЕНТ
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Народный депутат из группы "Довира" Андрей Кот подал заявление в СБУ после того, как узнал, что у кандидата в мэры Киева Андрея Пальчесвского есть российское гражданство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, копию заявления нардеп опубликовал в фейсбуке.
"Баллотирование российского гражданина на должность главы столицы Украины противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству Украины. Обратился с заявлением в Службу безопасности Украины. Копию депутатского обращения добавляю", - написал Кот.