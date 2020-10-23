Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского. ДОКУМЕНТ

Народный депутат из группы "Довира" Андрей Кот подал заявление в СБУ после того, как узнал, что у кандидата в мэры Киева Андрея Пальчесвского есть российское гражданство.