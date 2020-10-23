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Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского. ДОКУМЕНТ

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Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского. ДОКУМЕНТ
Народный депутат из группы "Довира" Андрей Кот подал заявление в СБУ после того, как узнал, что у кандидата в мэры Киева Андрея Пальчесвского есть российское гражданство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, копию заявления нардеп опубликовал в фейсбуке.

"Баллотирование российского гражданина на должность главы столицы Украины противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству Украины. Обратился с заявлением в Службу безопасности Украины. Копию депутатского обращения добавляю", - написал Кот.

Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского 01
Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского 02
Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского 03

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Бакланов отклонит этот позов, бо у пальчевского хранятся анализы зебила и это его перемога Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 5760
  • Прощай немытая раССея
    Это получается, что возможный кадровый сотрудник или агент ФСБ\ГРУ делал анализы будущему президенту Украины и мог повлиять на их результаты?... Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 6286
  • Дорогой Я
    СБУ рассмотрит... через пару месяцев. А андрей кот попиарился прямо сейчас. Если бы хотел каких-то своевременных решений - должен был обратиться в суд - он обязан по делам выборов принимать решения немедленно.
    Делаем выводы, панове избиратели.
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