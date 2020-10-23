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СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу товаров военного назначения. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины предотвратила незаконное перемещение через таможенную границу товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспертному контролю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель одного из райцентров Черновицкой области пытался переправить в одну из стран ЕС 55 комплектующих для приборов измерения ионизирующего излучения. Это оборудование, по выводам экспертов, может использоваться для создания оружия, а также военной и специальной техники.

Мужчина перевозил детали на собственном автомобиле в режиме "зеленого коридора" с сокрытием от таможенного контроля. Правоохранители задержали транспортное средство с товаром на пункте пропуска "Порубное-Сирет" Буковинской таможни.

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Следователями Управления СБ Украины в Черновицкой области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжается следствие.

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Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.

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Фото: сайт СБУ

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