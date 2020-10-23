Прокурор и инспектор Нацполиции вымогали $10 тыс. взятки за снятие ареста с недвижимости в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в столице прокурора местной прокуратуры и старшего инспектора Нацполиции за вымогательство взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что старший инспектор по особым поручениям управления оперативной поддержки Нацполиции по предварительному сговору с прокурором одной из местных прокуратур столицы требовали 10 тыс. долларов США у местного жителя. За эту сумму сообщники обещали мужчине снять арест с его недвижимого имущества.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение полицейским первой части взятки и задержали его при получении оставшейся суммы. В ходе обысков по месту работы злоумышленников правоохранители изъяли материалы производства о наложении ареста на имущество потерпевшего, деньги, полученные первым "траншем". У прокурора дополнительно выявлено более 2 тыс. долларов, происхождение которых он не смог объяснить.

Сейчас оба фигуранта задержаны. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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