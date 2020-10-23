Гражданин Украины пытался ввезти "конституцию", "уголовный кодекс" и другую печатную продукцию "ЛНР" на Харьковщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Вчера в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники во время совместного осмотра с представителями таможни обнаружили запрещенную печатную продукцию у нашего соотечественника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Во время осмотра вещей у гражданина Украины были обнаружены так называемая "конституция", "уголовный кодекс", "топографические карты", "картосхемы", "описания государственной символики", "периодические издания" так называемой "ЛНР".

"Мужчина рассказал пограничникам, что ехал в гости к родителям, а также подать документы для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу. А печатную продукцию якобы приобрел по просьбе своего знакомого, в одном из киосков г. Луганск, которую должен был передать ему в г. Лисичанск", - говорится в сообщении.

Пограничники проинформировали представителей Национальной полиции об обнаружении в действиях гражданина признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Гражданина и печатную продукцию для дальнейшей проверки передали сотрудникам Национальной полиции.

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