Гражданин Украины пытался ввезти "конституцию", "уголовный кодекс" и другую печатную продукцию "ЛНР" на Харьковщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Во время осмотра вещей у гражданина Украины были обнаружены так называемая "конституция", "уголовный кодекс", "топографические карты", "картосхемы", "описания государственной символики", "периодические издания" так называемой "ЛНР".
"Мужчина рассказал пограничникам, что ехал в гости к родителям, а также подать документы для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу. А печатную продукцию якобы приобрел по просьбе своего знакомого, в одном из киосков г. Луганск, которую должен был передать ему в г. Лисичанск", - говорится в сообщении.
Пограничники проинформировали представителей Национальной полиции об обнаружении в действиях гражданина признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".
Гражданина и печатную продукцию для дальнейшей проверки передали сотрудникам Национальной полиции.