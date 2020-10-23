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Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Лиманском районе Одесской области задержан 70-летний мужчина, убивший топором бывшую жену.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лиманский отдел полиции, мужчину задержали вчера в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что супружеская пара давно рассталась, но, не имея возможности разъехаться, жила под одной крышей и постоянно конфликтовала.

Во время последней ссоры на бытовой почве мужчина разбил женщине голову, в результате чего она получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась.

Тело 69-летней потерпевшей обнаружили дети, которые приехали к родителям домой. Объяснить им, как это произошло, отец не смог.

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Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену 01
Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену 02
Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену 03
Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену 04

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  • Віктор Безнос
    "Б"є - означає кохає" (мокшанська народна "мудрість") ЗИ: "Вбив - любив до нестями!" Пенсионер на Одесчине в разгар ссоры убил топором свою бывшую жену - Цензор.НЕТ 4163
  • Зэлэный_Змий
    Плешь деду проела?
  • Smith & Wesson b6b04e96
    Придурок.
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