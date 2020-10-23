Депутат Черкасского горсовета на рекламных бордах незаконно агитировал за свою кандидатуру на местных выборах, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила директора одного из коммунальных предприятий Черкасс в нечестной агитации за одну из политсил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, директор одного из коммунальных предприятий областного центра, депутат нынешнего созыва Черкасского горсовета, который одновременно баллотируется на местных выборах, в августе 2020 заключил договора с несколькими фирмами на изготовление рекламной продукции на сумму более чем 80 тыс. гривен. В то же время, на билбордах кроме официальной информации о деятельности предприятия, по указанию директора, была размещена скрытая реклама одной из партий. В частности, рекламные борды содержали ссылку на его личную интернет страницу, оформленную в цветах и ​​символике политсилы, от которой он планирует повторно баллотироваться в городской совет.

Такая скрытая реклама является прямым нарушением Закона Украины "О политических партиях в Украине".

Сейчас депутату направлено сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума) Уголовного кодекса Украины.

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