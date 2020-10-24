Трое людей погибли в лобовом ДТП на Львовщине. ВИДЕО+ФОТО

23 октября, в 19.35, на автодороге Киев-Чоп, в селе Пасеки-Зубрицкие Пустомытовского района произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Пежо", 32-летний львовянин не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Рено", за рулем которого находился 65-летний житель Львова.

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От травм, полученных в результате ДТП, на месте погибли три человека - 73-летняя пассажирка автомобиля "Рено", а также водитель "Пежо" и его 34-летний пассажир. Личные данные погибших уточняются. Водителя "Рено" с травмами доставили в больницу.