Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский пообщался с молодыми предпринимателями в первом инновационном парке в Украине, где работают компании, стартапы, исследовательские лаборатории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, президенту представили "умные" жалюзи, аккумулирующие солнечную энергию и превращающие ее в электричество; новые технологии выращивания растений; производство солнечных панелей для остановок и автомобильных стоянок; тренажеры для обучения работников, которые готовятся к работе в опасных условиях, и для медиков; электронные сервисы для медицины и поиска работы, сервисы, которые предоставляют онлайн-консультации и помощь с использованием искусственного интеллекта.

"Также Владимир Зеленский и представители одной из компаний обсудили возможность налаживания производства в Украине электробайков отечественной разработки, которые сейчас изготовляют в Китае и уже продают почти в 40 стран мира. Электробайк тестирует в работе полиция США", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, Зеленский пообщался с представителями Украинского государственного фонда стартапов, которые рассказали, что за 10 месяцев работы предоставили гранты 58 стартапам. Было отмечено, что государство и фонд не вмешиваются в работу проекта и не принимают участия в капитале, а финансируют его на начальных стадиях.

"Мне кажется, что это очень хорошая философия: помогая людям, можно зарабатывать деньги, делать чистый бизнес", - сказал президент.





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Зеленский также напомнил, что сейчас в Украине активно внедряется сервис "Дия" с целью цифровизации всех услуг, которые предоставляет государство.

"Когда я все это увидел, то подумал о том, что мы живем в очень интересный момент: у нас произошло две революции, а за это время параллельно прошла третья – цифровая революция. Мы понимаем, что это важно, поэтому мы проводим цифровизацию, внедряем сервис "Дия" и создали отдельное министерство, потому что с самого начала я понимал – если мы этого не сделаем, то Украина не запрыгнет даже в последний вагон того поезда, который действительно идет в будущее", – добавил глава государства.