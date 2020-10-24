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Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры. ФОТОрепортаж

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В Ривном патрульная полиция обнаружила трех киевлян, которые распространяли газеты с информацией компрометирующего характера против одного из кандидатов в мэры областного центра. Всего в город прибыло более 50 жителей Киева для такой "работы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, около трех часов ночи в субботу экипаж патрульной полиции обнаружил трех мужчин из Киева, которые распространяли такие газеты в Ривном.

Информацию о прибытии молодых людей из Киева передали всем экипажам патрульной полиции и в Ривненский отдел полиции.

"Установлено, что 56 человек прибыли из столицы пятью микроавтобусами. Среди них также было десять несовершеннолетних. В отношении 42 человек сотрудники полиции составили административные протоколы", - говорится в сообщении.

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Полицейские изъяли у правонарушителей около 10 тысяч экземпляров газет компрометирующего характера.

Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры 01
Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры 02
Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры 03
Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры 04

На пост мэра Ривного баллотируется 16 человек.

Топ комментарии

  • Show Must Go On 9e6829d8
    а микроавтобус то Зеленый
  • Стронг Рок
    Та да...
    Ещё и лыжные туры...
    Точно - зелёные.
  • 5 копійок
    Почерк риганалів. А ми, а вони, а ми, а вони...
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