Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа" Карауша. ФОТО (обновлено)

Правоохранители расследуют факт поджога в Ривном автомобиля Mercedes-Benz, который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области, информация о том, что на улице Клима Савура в областном центре горит автомобиль поступило в полицию в субботу, 24 октября, около 4 часов утра.

"Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство Mercedes-Benz CLS 350 принадлежит 44-летнему жителю - директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца", - сказано в сообщении.

Так, огнем уничтожен бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

Смотрите также: Полиция обнаружила в Ривном более 50 киевлян, раздававших газеты с компроматом на кандидата в мэры. ФОТОрепортаж

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

По информации местного издания VSE, автомобиль принадлежит директору "Ровнооблводоканала" и кандидату №1 в областной совет от "Слуги народа" Андрею Караушу. Он связывает поджог с политической деятельностью.