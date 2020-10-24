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Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа" Карауша. ФОТО (обновлено)

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Правоохранители расследуют факт поджога в Ривном автомобиля Mercedes-Benz, который принадлежит 44-летнему директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области, информация о том, что на улице Клима Савура в областном центре горит автомобиль поступило в полицию в субботу, 24 октября, около 4 часов утра.

"Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство Mercedes-Benz CLS 350 принадлежит 44-летнему жителю - директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца", - сказано в сообщении.

Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета от Слуги народа Карауша 01

Так, огнем уничтожен бампер и моторный отсек автомобиля. С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

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По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

По информации местного издания VSE, автомобиль принадлежит директору "Ровнооблводоканала" и кандидату №1 в областной совет от "Слуги народа" Андрею Караушу. Он связывает поджог с политической деятельностью.

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Топ комментарии

  • Серый Вовк
    Наши люди на Меринах не катаются ... Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета - Цензор.НЕТ 4425
  • ALEX SUROVV
    Интересно, откуда директор комунального предприятия взял деньги на такую тачку особенно если у нас все комунальные предприятия настолько нищие что даже дома покрасить и ямы во дворах заасфальтировать у них денех нету?
  • Злий Грицько
    Вся печаль в том, что они ссуки покупают эти машины на уворованные деньги из бюджета и взятки. Другими словами за наши же деньги. А мы потом палим эти деньги. А они снова будут воровать их у нас и покупать себе дорогие машины. Круговорот этот может остановить только утилизация подобных мразей.
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