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СМИ показали урны для опроса Зеленского и форму волонтеров. ФОТО

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Стало известно какой вид могут иметь урны для всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского и форма волонтеров, которые будут его проводить в день местных выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, снимок с соответствующим примером опубликовала "Украинская правда".

На нем видно, что волонтеры будут одеты в специальные белые жилеты с надписью "5 вопросов от президента".

Что касается урны для голосования, то она сделана из картона и опломбирована бумажной лентой.

Кроме того, на ней также будет наклейка с надписью "5 вопросов от президента", как и на жилетах волонтеров.

СМИ показали урны для опроса Зеленского и форму волонтеров 01

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Отмечается, что интервьюерам запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Они будут работать с 8:00 до 20:00, с возможностью 4 раза отойти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки будут уничтожены, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.

Интервьюеры также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.

Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды интервьюеры должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.

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Топ комментарии

  • Nikolai Chizhevsky
    Символично в мусорном пакете
  • Taras Klunyk
    "5 питань від президента".
    Це агітація за провладну партію прямо на виборчій дільниці!

    Давайте тоді кожна партія буде проводити такі "опитування".
    5 питань від Тимошенко
    5 питань від Порошенка
    5 питань від Бойка....
  • Стрелок
    спасибо, будем знать
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