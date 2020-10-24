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Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны. ФОТОрепортаж

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Учения Warrior Watcher 2020 проходят в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основная цель учений - ознакомление с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости между подразделениями Вооруженных сил Украины и подразделениями охраны Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

"Это совершенно разные подходы в планировании и выполнении задач по организации охраны. Такие тренировки будут не только интересными, но и очень динамичными, что позволит перенять опыт ведущих стран мира", - отметил заместитель руководителя учений подполковник Сергей Максименко.

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По словам руководителя группы инструкторов ВС Великобритании флайт-лейтенанта Бена Хьюитта, для британских инструкторов важно не только проводить тренировки для украинских коллег, а также обмениваться опытом и мнениями. "Нам очень приятно, что мы уже второй год подряд приезжаем в Украину и углубляем сотрудничество между нашими странами и дружественные связи", - сказал он.

Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны 01
Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны 02
Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны 03
Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны 04

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Топ комментарии

  • metal35
    Good!
  • Евгеньевич Євгенович
    Британці старі та чудові вояки. Такий обмін досвідом нам та їм точно на користь.
  • Петр Муханов
    А ты предлагаешь в штыковую, или на кулаках, придурок кацапский?
    Так сейчас так уже не воюет никто.

    Да и на штыках и на кулаках вас бы, чмошников, гаранированно вынесли бы. Как когда-то под Инкерманном. Кацапам с бритами хронически не везло.
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