Украинские и британские военные тренируются вместе выполнять задачи по организации охраны, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Учения Warrior Watcher 2020 проходят в Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основная цель учений - ознакомление с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости между подразделениями Вооруженных сил Украины и подразделениями охраны Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

"Это совершенно разные подходы в планировании и выполнении задач по организации охраны. Такие тренировки будут не только интересными, но и очень динамичными, что позволит перенять опыт ведущих стран мира", - отметил заместитель руководителя учений подполковник Сергей Максименко.

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По словам руководителя группы инструкторов ВС Великобритании флайт-лейтенанта Бена Хьюитта, для британских инструкторов важно не только проводить тренировки для украинских коллег, а также обмениваться опытом и мнениями. "Нам очень приятно, что мы уже второй год подряд приезжаем в Украину и углубляем сотрудничество между нашими странами и дружественные связи", - сказал он.









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