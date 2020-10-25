СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске. ФОТОрепортаж

В районе Городка в оккупированном Луганске столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси и "УАЗ". В результате погиб главарь незаконного вооруженного формирования "батальон "Призрак" Алексей Марков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Донецкие новости".

Сообщается, что ДТП произошло 23 октября. "УАЗ" ехал с включенными маячками и сиреной. При столкновении он перевернулся.

Маршрутка "Газель" практически не пострадала, женщина - водитель легкового авто получила незначительные травмы.

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Через некоторое время появилось сообщение о том, что в этом ДТП погиб главарь НВФ "батальон "Призрак" Алексей Марков. Судя по всему, он находился в "УАЗе".

Позже интернет-ресурсы наемников РФ подтвердили смерть Маркова - без указания причин.







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