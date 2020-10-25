Пенсионер на участке в Никополе порвал свои бюллетени: составляется админпротокол. ФОТО

В Никополе Днепропетровской области на одном из участков 70-летний мужчина порвал выданные ему бюллетени для голосования.

Об этом сообщает Никопольский отдел полиции ГУ НП в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"25 октября в 8:16 в Никопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что на одном из участков мужчина порвал бюллетени для голосования. Сейчас сотрудники полиции в отношении нарушителя составляют протокол по ст. 212-23 КУоАП (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесение его за пределы помещения для голосования)", - сообщают правоохранители.

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